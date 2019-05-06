Украине необходимо начать поддерживать высокотехнологический экспорт, — Виктор Скаршевский

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Директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард обещает продолжить поддержку МВФ для Украины и сообщает, что многое еще нужно сделать, чтобы завершить преобразование Украины в современную рыночную экономику

С вопросом относительно эффективности поддержки МВФ для экономики Украины и основных мер, которые необходимо предпринять для преобразования Украины в современную рыночную экономику, “Экономические Новости” обратились за эксклюзивным комментарием к известному экономическому эксперту Виктору Скаршевскому, информирует enovosty.com/news.

Виктор Скаршевский сообщает, что экономическое состояние стран зависит не от самого факта сотрудничества с МВФ, а от той политики, которую они проводят

«И если они действуют в интересах граждан своих стран, то тогда экономика развивается. А если они действуют в интересах кредиторов, то они живут плохо. Согласно выводам исследования, подготовленного сотрудниками МВФ и основанного на статистике сотрудничества с МВФ 70 стран за 30 лет, чем больше денег дает МВФ, тем глубже падение экономики. И даже само МВФ признает, что его рекомендации, особенно в период кризиса, только лишь усугубляют кризис.

МВФ действует очень часто еще и политически. Особенно, когда избирается новый президент. Под него МВФ даже может сделать новую программу», — говорит эксперт.

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Относительно мер, которые необходимо предпринять для преобразования Украины в современную рыночную экономику, то Виктор Скаршевский сообщает, что для того, чтобы Украина стать процветающей страной нужна экономическая программа, нацеленная на интересы украинских граждан и Украины

“За последние пять лет в Украине подняли в 11 раз тарифы на природный газ для населения, начали сокращение субсидиантов икусственными методами, что привело к резкому увеличению долгов за жилищно-коммунальные услуги. Только за прошлый отопительный сезон долг населения за жилищно-коммунальные услуги увеличился почти в два раза с 38 млрд грн до 69 млрд грн. И это только лишь за последние пять месяцев.

Относительно зоны свободной торговли, то это привело к еще большей сырьевой направленности украинского экспорта и к еще большей деиндустриализации экономики Украины, потому что более слабый торговый партнер всегда подчиняется более сильному и он с ним конкурировать не может. Это показывает экономическая история развития разных стран.

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Поэтому если мы хотим, чтобы украинская экономика развивались и была новая инновационная индустриализация с приоритетом на промышленное производство, машиностроение, товары с высокой добавленной стоимостью, необходимо применять элементы протекционизма. То есть то, что сейчас применяет весь мир. Необходимо защитить внутренний рынок, делать государственные инвестиции, то есть то, что делают во всем мире.

Как минимум, необходимо начать поддерживать высокотехнологический экспорт через экспортно-кредитное агентство, которые есть во всем мире. Но, к сожалению, по программе МВФ записано, что не надо его развивать, так как пока это слишком рано для Украины.

Таким образом, Украине нужна экономическая программа, нацеленная на интересы украинских граждан и Украины”, — сообщает эксперт.