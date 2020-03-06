Минфин отменил аукцион по размещению ОВГЗ из-за волатильности на мировых рынках

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Минфин отменил аукцион по размещению ОВГЗ из-за волатильности на мировых финансовых рынках

В Министерстве финансов Украины сообщили, что еженедельный аукцион по размещению ОВГЗ был отменен после консультаций с дилерами из-за волатильности на мировых финансовых рынках, информирует enovosty.com/news.

В Минфине отметили, что дальнейшие аукционы будут проводиться в соответствии с графиком с учетом существующей конъюнктуры рынка.

Ранее сообщалось, что общий объем вложений иностранцев в облигации внутреннего государственного займа сократился на 2,4 млрд грн (-2%) до 124,2 миллиарда гривень. Уменьшение вложений нерезидентов обусловлено катастрофической ситуацией на финансовых рынках из-за эпидемии коронавируса

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