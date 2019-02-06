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В Украине запущен в работу единый реестр коррупционеров

Главная » Последние новости » Финансовые новости » В Украине запущен в работу единый реестр коррупционеров
 
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НАЗК создало и запустило Единый реестр коррупционеров, который содержит информацию о лицах, привлеченных к ответственности за коррупционные правонарушения

Национальное агентство по предупреждению коррупции запустило Единый реестр коррупционеров, — сообщается на сайте НАЗК, информирует enovosty.com/news.

Реестр содержит список лиц, привлеченных к административной, гражданско-правовой, дисциплинарной и уголовной ответственности за совершение коррупционных правонарушений. В реестре указаны фамилия, имя, отчество коррупционера, место работы, состав коррупционного правонарушения, должность на время совершения коррупционного правонарушения, способ совершения коррупционного проступка, вид наказания и дисциплинарного взыскания.

Также в реестре содержится информация о предприятиях, совершивших коррупционные правонарушения. Получить информацию о предприятиях в реестре можно с помощью следующих данных: наименование предприятия, идентификационный код юридического лица, информация, указанная при получении электронной цифровой подписи предприятия. Кроме того, в реестре предусмотрена возможность бесплатного получения справки предприятиями — участниками публичных закупок.


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 175

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