Объем вложений иностранцев в украинские ОВГЗ стремительно растет

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В Нацбанке сообщили, что объем вложений нерезидентов в ОВГЗ вырос до 124,1 млрд грн

В Национальном банке Украины сообщили, что объем вложений иностранцев в облигации внутреннего государственного займа Украины вырос на 1,2 млрд грн (+1%) до 124,1 млрд грн, информирует enovosty.com/news.

В Нацбанке отметили, что с начала 2020 года размер вложений нерезидентов в ОВГЗ увеличился на 8,3 млрд грн (+7,2%). Согласно существующей информации, общая доля иностранцев на рынке ОВГЗ превышает 15%.

Ранее сообщалось, что Министерство финансов Украины в 2019 году на ОВГЗ-аукционах разместило облигации внутреннего государственного займа на сумму в размере 227,552 млрд грн, что в 3,5 раза больше показателя за 2018 год.

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Объем вложений иностранцев в украинские ОВГЗ в 2019 году увеличился на 109 млрд грн до 115,8 млрд грн.