Антимонопольный комитет выступил против правительственного порядка монетизации субсидий

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Антимонопольный комитет Украины выступил против правительственного порядка монетизации субсидий из-за нарушений правил свободной конкуренции

Антимонопольный комитет Украины проанализировал правительственные инициативы относительно монетизации субсидий и пришел к выводу, что предложенный кабмином порядок монетизации может привести к нарушению норм законодательства о защите конкуренции, информирует enovosty.com/news.

АМКУ не одобряет решения правительства относительно выбора только одного банка для осуществления монетизации субсидий, что противоречит принципам свободной конкуренции. Напомним, для проведения монетизации кабмин выбрал Ощадбанк.

В АМКУ также отметили, что определять уполномоченные финансовые учреждения необходимо на основе «четких, прозрачных и недискриминационных критериев, что предоставит возможность банкам конкурировать благодаря собственным достижениям на рынке». Действия правительства на полученные замечания от АМКУ пока не ясны.