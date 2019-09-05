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Нацбанк снижает учетную ставку до 16,5% годовых

Главная » Последние новости » Финансовые новости » Нацбанк снижает учетную ставку до 16,5% годовых
 
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В Нацбанке сообщили, что продолжают реализовывать меры по смягчению монетарной политики и снижают учетную ставку до 16,5% годовых

В Национальном банке Украины сообщили, что продолжают реализовывать меры по смягчению монетарной политики и с 6 сентября снижают учетную ставку до 16,5% годовых, информирует enovosty.com/news.

В Нацбанке приняли данное решение, поскольку ожидают снижения инфляции до 5%. В НБУ отметили, что в июле инфляция была на уровне 9,1%, что незначительно выше прогнозных ожиданий. Однако базовая инфляция в годовом измерении на уровне 7,4% соответствовала прогнозам НБУ.

Нацбанк снижает учетную ставку до 16,5% годовых

По мнению аналитиков, жесткая монетарная политика оказывает положительное влияние на цены. Однако увеличение внутреннего спроса и рост заработных плат продолжают оказывать негативное влияние на замедление инфляции.

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Ранее сообщалось, что Нацбанк реализует меры по смягчению монетарной политики, благодаря чему 19 июля была снижена учетная ставка до 17% годовых.


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 73

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