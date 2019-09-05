Александр Леонов рассказал о последствиях директивного снижения коммунальных тарифов

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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что главная задача нового правительства – сократить расходы украинцев на оплату коммунальных услуг

С вопросом относительно возможности сокращения расходов украинцев на коммунальные услуги “Экономические Новости” обратились за эксклюзивным комментарием к известному политтехнологу, исполнительному директору Центра прикладных политических исследований “Пента” Александру Леонову, информирует enovosty.com/news.

«Если мы говорим про рынок, то рынок сам должен регулировать цену и в том числе цены на энергоносители. И поэтому, конечно, это отголосок административного управления экономикой.

Конечно, можно директивно снизить цены. Потому что очевидно, что у Владимира Зеленского сейчас есть все возможности для этого. Просто важно понимать, к каким последствиям приведет это решение. Некоторое время оно будет работать. Однако потом те компании, которые предоставляют коммунальные услуги, будут работать в убыток. И кто-то должен будет закрывать этот убыток. Скорее всего закрывать убыток будут за счет бюджета страны. И поэтому в конце концов это приведет к большим проблемам.

В свое время такие низкие цены для населения привели к тому, что у Нафтогаза была дыра в бюджете на сумму более 100 млрд грн. И компания была близка к банкротству.

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В принципе, это может привести к тому, что государственные предприятия, которые предоставляют коммунальные услуги, окажутся на грани банкротства. И тогда эти убытки будут покрываться или за счет бюджета или эти компании будут приватизированы за бесценок, как, например, было в Армении. В Армении компания РАО ЕЭС приватизировала электрогенерирующие компании Армении, а потом просто резко поставила рыночные цены. И тогда начались протесты, однако государство уже, к сожалению, не имело возможности никоим образом повлиять на ценообразование», — сообщает эксперт