НБУ снял административные ограничения с некоторых валютных операций
НБУ внес существенные изменений в валютное законодательство, отменив административные ограничения с некоторых валютных операций
Национальный банк Украины отменил ограничения на финансирование представительств украинских предприятий за границей (2 млн. евро в год), информирует enovosty.com/news.
В то же время, НБУ были введены новые требования по осуществлению операций, связанных с перечислением денежных средств на счета зарубежных подразделений украинских предприятий. Теперь украинский бизнес, открывающий представительства за границей, должен предоставить банку развернутые сметы и другую информацию по переводу денежных средств.
Кроме этого, Национальный банк упростил реинвестирование доходов иностранных граждан от операций с ценными бумагами. Для избежания убытков от дополнительной конвертации, НБУ разрешил иностранным инвесторам переводить денежные средства, полученные от операций с ценными бумагами, учитывающиеся в иностранном банке-депозитарии, с корсчета банка-депозитария на свой счет в Украине.
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Также снят запрет на операции с наличной иностранной валютой по оплате сборов за легализацию товаросопроводительных документов в консульствах или диппредставительствах государств, не присоединившихся к Гаагской конвенции.