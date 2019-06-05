Госбюджет Украины выполнен с профицитом 8,6 млрд грн

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Государственный бюджет Украины за январь-май 2019 года выполнен с профицитом 8,6 миллиарда гривень

На сайте Министерства финансов Украины сообщается, что Госбюджет Украины за январь-май 2019 года был выполнен с профицитом в размере 8,6 миллиарда гривень против дефицита в 9,2 миллиарда гривень за аналогичный период предыдущего года, информирует enovosty.com/news.

В Минфине также сообщается, что доходная часть госбюджета выросла на 15,4% до 426,7 миллиарда гривень по сравнению с аналогичными показателями 2018 года. На 3 июня сумма денежных средств на Едином казначейском счете составила 29,5 миллиарда гривень, на валютных счетах — сумма денежных средств в эквиваленте 49,7 миллиарда гривень, что является достаточным для погашения госдолга.

Кроме того сообщается, что Минфин делает все, чтобы улучшить администрирование налогов и принял во внимание возможные последствия отклонения курса гривны от заложенного значения в бюджетных прогнозах.