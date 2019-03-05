Одной из целей Национального банка является внедрение в Украине cashless economy, — Андрей Блинов

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Финансовые новости

05.03.2019 г.
15:51Одной из целей Национального банка является внедрение в Украине cashless economy, - Андрей Блинов
04.03.2019 г.
20:04В регионах Украины уже начали выплачивать повышенные пенсии
19:12Получение кредита от DeutscheBank позволит Украине увеличить финансирование бюджета, - Виталий Шапран
01.03.2019 г.
10:42Первый день весны принес украинцам дешевый доллар
28.02.2019 г.
16:54Повышение минимальной заработной платы возможно при условии роста экономики, - Руслан Бортник
27.02.2019 г.
20:43В Украине опять подорожает газ
20:14Украинским пенсионерам выплатят дополнительные компенсации к пенсиям
Все финансовые новости

Аналитика

05.03.2019

Американская альтернатива «Союзу»: как SpaceX и Boeing будут доставлять астронавтов NASA на МКС

Американская альтернатива «Союзу»: как SpaceX и Boeing будут доставлять астронавтов NASA на МКС
США вплотную приблизились к запуску собственных аппаратов для доставки американских астронавтов на МКС. Вскоре корабли SpaceX и Boeing будут использоваться ...
04.03.2019

Итоги дня: «Легитимные» санкции, невероятный успех украинских спецслужб и самые сильные страны планеты

Итоги дня: «Легитимные» санкции, невероятный успех украинских спецслужб и самые сильные страны планеты
ЕС продлил санкции против соратников Януковича, Порошенко принял решение об увольнении главы СНБО Олега Гладковского, а российская наемница перешла ...
04.03.2019

Роман Безсмертный: Вопрос возвращения Крыма может быть решен только через крымских татар

Роман Безсмертный: Вопрос возвращения Крыма может быть решен только через крымских татар
Кандидат в президенты Украины, который представлял официальный Киев в политической подгруппе Трехсторонней группы по урегулированию ситуации на Востоке ...

Последние новости

05.03.2019 г.
16:39 За несколько недель до смерти людям снятся одинаковые сны, - исследование
16:22 Профсоюзы передали члену ВРП Маловацкому одеяло Насирова
16:12 Порошенко утвердил концепцию борьбы с терроризмом
15:51 Одной из целей Национального банка является внедрение в Украине cashless economy, - Андрей Блинов
15:47 Мураева перестали впускать в Россию так как он стал агентом СБУ, – политолог
15:46 Google: YouTube может начать чрезмерно блокировать контент
15:32 Reuters: Китай усиляет цифровую диктатуру
15:08 Центробанк РФ снова прогадал с вкладом и потерял за 3 дня $3 миллиарда, - Злой Одессит
15:04 На Буковине мужчина упал в костер, сжигая сухие листья
15:00 Масштабная афера: Благотворительный фонд принца Уэльского оказался связан с сетью российских офшоров
14:45 В Китае сертифицировали пока еще даже не анонсированный смартфон Xiaomi Redmi 7
14:30 23 миллиона китайцев не могут купить авиа и ж/д билеты из-за плохого "социального кредита"
14:20 Ученые выяснили, что поджаренный хлеб превышает по своей токсичности уличную загазованность
14:13 «Укрзалізниця» возит пассажиров в электричках без дверей (ВИДЕО)
13:52 «Сгори в аду, убийца женщин и детей»: В Москве на акции в честь Сталина задержали активиста
13:47 Следователи официально назвали причину смерти рэпера Децла
13:41 На Землю может обрушиться сильнейшая радиация 8 марта
13:39 Гиркин объявил, что только благодаря ему на Донбассе смогли провести незаконный "референдум"
13:38 Синоптик рассказала, когда в Украину ворвется весеннее потепление
13:33 Ученые объяснили, почему вредно пить воду из пластиковых бутылок
13:27 В Германии построили робота для раскраски самолетов
13:17 Китайцы создали микроволновое оружие, вызывающее ужасную боль
13:12 Россия наращивает войска на границе с Украиной. При чем здесь выборы в Украине?
13:06 8 марта в украинских городах пройдут масштабные марши за права женщин
13:02 Британский таблоид обнародовал причину самоубийства вокалиста The Prodigy
12:57 Всего за 8 миллиардов евро: в Греции построят первый казино-курорт в Европе
12:52 92% медицинских учреждений Украины оснастили рабочие места семейных врачей компьютерами
12:40 Ученые объяснили, почему иногда так хочется выпить
12:36 Трамп отменил торговые льготы для Турции и Индии
12:27 В Минздраве назвали количество украинцев, погибших в 2019 году от кори
12:11 «Ограниченная» ядерная война Индии и Пакистана может изменить климат Земли и вызвать глобальный голод
12:06 Недавно обнаруженный учеными “медузавирус” превращает зараженных в “камень”
12:01 Бизнес поможет оставить квалифицированные кадры в Украине – департамент МОН
11:58 Зафиксирован второй случай излечения от ВИЧ в истории человечества
11:51 Назвали имя самого богатого человека в мире
11:42 В Украине резко вырастут цены на велосипеды
11:30 Картофель не в почете: Украинцы меняют свои вкусы
11:12 Медведев ожидает марионеток: Портников расшифровал условия РФ
11:02 "Надежные" российские истребители подвели Венесуэлу, - "Злой одессит"
10:53 Влиятельный священник РПЦ видит РФ мусульманской страной
10:30 Экономист назвал единственное блюдо, которое подешевело в прошлом году
10:20 США назвали условия переговоров с Кремлем по ракетному договору
09:53 Плюсы и риски электронного голосования - политолог
09:50 У Путина предупредили об ответных мерах на размещение ракет США в Европе
09:30 5 лет оккупации: В Сети поделились показательным фото и интересным нюансом
09:19 Из "ДНР" начали бежать командиры: Стоит ли давать медаль "звездной ополченке"? - журналист
09:18 В России назвали условия, при которых сохранят транзит газа через Украину
09:15 Клинтон удивила важным заявлением по следующим выборам в США
08:59 Макрон выступил за полный пересмотр Шенгенской системы
08:41 Сенсационный успех СБУ взбудоражил Украину: Важный нюанс перехода ополченки "Ветерок"
08:40 Крымский мост: У оккупантов новые проблемы (ФОТО)
08:23 Китай будет покупать газ у США
08:18 "Обратный отсчет Трампа", "мировой спрут" и санкции: Утренние новости Олега Пономаря
04.03.2019 г.
22:30 Назван простой способ в борьбе с головной болью
22:00 На дне Черного моря обнаружили подводные лодки Гитлера
21:20 За травлю на работе в Украине будут введены штрафы
20:58 "Остановил оккупантов!": Стало известно о подвиге бойца ВСУ на Донбассе
20:40 Бывший президент попал в Книгу рекордов Украины из-за самой большой коллекции рушников
20:24 "Замедленное время": ЕС хочет отказаться от сезонного перевода времени дважды в год
20:06 Брат журналиста Бигуса оказался замешан в скандальном тендере Минэкологии
Все новости »

Одной из целей Национального банка является внедрение в Украине cashless economy, — Андрей Блинов

Главная » Последние новости » Финансовые новости » Одной из целей Национального банка является внедрение в Украине cashless economy, - Андрей Блинов
 
Печать Отправить на почту

 

 

Национальный банк Украины планирует снизить граничную сумму расчета наличными субъектов хозяйствования с физическими лицами с 50 тыс. гривен до 15 тыс. Для этого НБУ разработал и предлагает для общественного обсуждения проект постановления правления Национального банка «Об утверждении Изменений к Положению о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине».

С вопросом относительно влияния данного решения НБУ на предпринимательскую активность и экономику Украину “Экономические Новости” обратились за эксклюзивным комментарием к известному аналитику, главному эксперту Национального банка Украины Андрею Блинову, информирует enovosty.com/news.

Андрей Блинов сообщает, что снижение лимита касается только расчетов физических лиц — доверенных лиц субъектов хозяйствования, при этом никаких новых ограничений по расчетам физлиц с компаниями и, тем более, ограничений на выдачу наличными больших зарплат не предполагается

“Одной из целей Национального банка является активное внедрение в Украине cashless economy, то есть широкое распространение безналичных платежей и элементов новых финансовых технологий. Расчеты за транспорт, покупки свыше 20 евро, получение пенсий, стипендий, не говоря уже о зарплатах, во многих европейских странах осуществляются по безналичному расчету. В рамках концепции кешлесс в 2020 году доля наличных средств должна составить 9,5% ВВП. Сегодня этот показатель оценивается на уровне 10,3%.

Хочу обратить внимание, что согласно проекту поправок в Положение о ведении кассовых операций в национальной валюте, снижение лимита до 15 тыс. грн будет касаться ТОЛЬКО расчетов физических лиц — доверенных лиц субъектов хозяйствования. По сути, это является ограничением расчетов наличными средствами предприятий. В то же время предельная сумма наличных расчетов физических лиц с субъектами хозяйствования в размере 50 тыс. грн останется без изменений. 15000 гривен — это 75 листов наиболее ходовой банкноты в стране номиналом 200 гривен.

Читайте: "Это очень оптимистичный показатель": Гройсман похвастался успехами экономики

Cнижение доли наличных в обращении может существенно сократить расходы на печать и утилизацию наличных, а также инкассацию. Что приведет к росту прибыли банковской системы и, в частности, потенциально увеличит размер трансферта прибыли НБУ в госбюджет. Снижение лимита касается только расчетов физических лиц — доверенных лиц субъектов хозяйствования, то есть, по сути, это ограничение расчетов наличными между предприятиями. При этом никаких новых ограничений по расчетам физлиц с компаниями и тем более — ограничений на выдачу наличными больших зарплат не предполагается”, — сообщает эксперт.


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 20

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 

Выборы 2019
Россия наращивает войска на границе с Украиной. При чем здесь выборы в Украине?
Плюсы и риски электронного голосования - политолог
Увольнение Гладковского: Политолог рассказал, как повлияет на рейтинг Порошенко громкий скандал
Россия наращивает войска на границе с Украиной. При чем здесь выборы в Украине?Плюсы и риски электронного голосования - политологУвольнение Гладковского: Политолог рассказал, как повлияет на рейтинг Порошенко громкий скандал
Все Выборы

Аналитика

Американская альтернатива «Союзу»: как SpaceX и Boeing будут доставлять астронавтов NASA на МКС
Итоги дня: «Легитимные» санкции, невероятный успех украинских спецслужб и самые сильные страны планеты
Роман Безсмертный: Вопрос возвращения Крыма может быть решен только через крымских татар
Валентин Наливайченко: Проплаченная социология не имеет ничего общего с реальным настроением людей
Итоги дня: Претензия к РФ от "Нафтогаза", новая лавина санкций и рекордные субсидии
Итоги дня: Тяжелый день Трампа, ход "еврооптимистов" и новый политический тандем
Год больших перемен: Почему украинцев переводят на безнал
Итоги дня: "Великолепная" встреча Трампа и Ким Чен Ына, угрозы мировой экономике и новые атаки хакеров
Покупателям недвижимости к сведению: современные ЖК - зона комфорта или режимный объект
Итоги дня: Мощное усиление акватории, новый вид пособия и наказание для Зайцевой и Дронова
Все статьи


Читайте также

"Это очень оптимистичный показатель": Гройсман похвастался успехами экономики
 Рост экспорта в страны ЕС влияет на занятость в аграрном секторе и металлургии, - Александр Охрименко
Определена страна, где находятся десять самых быстрорастущих городов мира
 Для увеличения роста ВВП необходимо кардинально изменить экономическую политику, - Андрей Новак
В некоторых странах тестируется система, при которой люди, не работая, получают доход, - Алексей Дорошенко
 “Статистические фокусы” экономики РФ: Российский ВВП задним числом вырос на 2%
"Рекорд можно фиксировать": Экономист рассказал о еще одной победе Украины
 К 2020 году ожидается рост экономики и увеличение ВВП на 4-6%, - Алексей Дорошенко

Армия

Танк AMX-56 Leclerc (Франция)
Беспилотный летательный аппарат RQ-7 «Shadow» (США)
Зенитный ракетный комплекс Skyguard-Sparrow (Швейцария)
Бронетранспортер Saurer 4K (Австрия)
Вся армия    >>

Персоны

Евгений
ЩЕРБАНЬ
Константин
МЕЛАДЗЕ
Евгений
ЧЕРНЯК
Сергей
ПОЯРКОВ
Все персоны    >>

Публикации

Золотаревский, Слуцкий и Израилит. Немецкие мошенники попались в Украине

Экономист: в этом году к выплатам «МХП» меньше всего претензий



Мнения
Це не питання власних інтересів. На кону значно більше – доля держави
Святослав Вакарчук

Це не питання власних інтересів. На кону значно більше – доля держави

Коли йдеться про велику мету, про справжні зміни, багато речей, що призводять до цих змін, цілком можливі.
Новости компаний

Где взять выгодный онлайн кредит на карту в Украине

Удовольствие для вас и вашего кошелька!

85 лет компании Бионорика: ценности «семейного концерна»

Последние новости в соцсетях


Новости партнеров

bigmir)net TOP 100

Фото недели

Фотографии конца великой депрессии в Америке

Все фото »

 