Одной из целей Национального банка является внедрение в Украине cashless economy, — Андрей Блинов

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Национальный банк Украины планирует снизить граничную сумму расчета наличными субъектов хозяйствования с физическими лицами с 50 тыс. гривен до 15 тыс. Для этого НБУ разработал и предлагает для общественного обсуждения проект постановления правления Национального банка «Об утверждении Изменений к Положению о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине».

С вопросом относительно влияния данного решения НБУ на предпринимательскую активность и экономику Украину “Экономические Новости” обратились за эксклюзивным комментарием к известному аналитику, главному эксперту Национального банка Украины Андрею Блинову, информирует enovosty.com/news.

Андрей Блинов сообщает, что снижение лимита касается только расчетов физических лиц — доверенных лиц субъектов хозяйствования, при этом никаких новых ограничений по расчетам физлиц с компаниями и, тем более, ограничений на выдачу наличными больших зарплат не предполагается

“Одной из целей Национального банка является активное внедрение в Украине cashless economy, то есть широкое распространение безналичных платежей и элементов новых финансовых технологий. Расчеты за транспорт, покупки свыше 20 евро, получение пенсий, стипендий, не говоря уже о зарплатах, во многих европейских странах осуществляются по безналичному расчету. В рамках концепции кешлесс в 2020 году доля наличных средств должна составить 9,5% ВВП. Сегодня этот показатель оценивается на уровне 10,3%.

Хочу обратить внимание, что согласно проекту поправок в Положение о ведении кассовых операций в национальной валюте, снижение лимита до 15 тыс. грн будет касаться ТОЛЬКО расчетов физических лиц — доверенных лиц субъектов хозяйствования. По сути, это является ограничением расчетов наличными средствами предприятий. В то же время предельная сумма наличных расчетов физических лиц с субъектами хозяйствования в размере 50 тыс. грн останется без изменений. 15000 гривен — это 75 листов наиболее ходовой банкноты в стране номиналом 200 гривен.

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Cнижение доли наличных в обращении может существенно сократить расходы на печать и утилизацию наличных, а также инкассацию. Что приведет к росту прибыли банковской системы и, в частности, потенциально увеличит размер трансферта прибыли НБУ в госбюджет. Снижение лимита касается только расчетов физических лиц — доверенных лиц субъектов хозяйствования, то есть, по сути, это ограничение расчетов наличными между предприятиями. При этом никаких новых ограничений по расчетам физлиц с компаниями и тем более — ограничений на выдачу наличными больших зарплат не предполагается”, — сообщает эксперт.