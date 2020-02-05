В Украине госдолг должен сократиться до 43% ВВП, — Маркарова

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Министр финансов Оксана Маркарова сообщила, что госдолг за два года должен сократиться до 43% ВВП

Министр финансов Украины Оксана Маркарова сообщила, что предельный размер госдолга Украины должен сократиться до 43% ВВП, информирует enovosty.com/news.

Маркарова отмечает, что государственный долг должен снизиться в 2020 году до 47,5% ВВП, в 2021 году — до 45,5% ВВП, а в 2022 году — до 43% ВВП

В 2019 году государственный долг Украины в национальной валюте снизился на 170,2 млрд грн и составил достиг 50% ВВП. В то же время, госдолг в иностранной валюте увеличился на 7,71% и составил $84,4 млрд.