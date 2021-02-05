СEO LeoGaming Алена Дегрик Шевцова: Венчурные фонды в США и украинский капитал все больше интересуются украинским финтехом

Главная » Последние новости » Финансовые новости » СEO LeoGaming Алена Дегрик Шевцова: Венчурные фонды в США и украинский капитал все больше интересуются украинским финтехом СEO LeoGaming Алена Дегрик Шевцова: Венчурные фонды в США и украинский капитал все больше интересуются украинским финтехом

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Американские венчурные фонды заинтересовались украинским финтехом после яркого и стремительного успеха Монобанка. Также есть интерес к украинскому финансовому рынку и финтех-стартапам в Украине, поэтому в 2021 году можно ожидать новых анонсов и сделок в этой отрасли.

Об этом в интервью «Голосу Америки» сообщила СEO LeoGaming Алена Дегрик Шевцова, которая вместе с руководством Ассоциации украинских банков (АУБ), провела ряд рабочих встреч в США с местными компаниями, финансистами и фондами.

По итогу бизнес-встреч АУБ и LeoGaming анонсировали вступление в программу стажировки украинских специалистов от центра лидерства «Открытый мир» (Конгрессом США), а также запуск отдельной программы LeoGaming вместе с американскими коллегами, о чем будет сообщено позже.

«Американские венчурные фонды заинтересовались украинским финтехом после успеха Монобанка. Банковскому продукту без отделений по итогам 2020 года удалось выйти на 3,2 млн клиентов с 66% активных карт. Поэтому планы этого банка достигнуть результата в 5 млн клиентов вполне реализуемы уже в 2021 году. Монобанк — 100% украинский капитал, чем нельзя не гордиться.

В Украине есть других успешных историй в своих нишах финансового рынка. К примеру, лидеры терминального рынка – компании iBox, EasySoft, а также сети платежных терминалов Sistema и City24, которые участвуют, как в потребительской цепочке оплаты услуг, так и в cashless-трансформации, поскольку являются главным источником пополнения банковских карт наличными. Не менее важно и развитие мобильных денег «большой тройки» операторов, ведь они предоставляют безналичную небанковскую альтернативу для клиентов», — сообщила «Голосу Америки» Алена Дегрик Шевцова.

Эксперт также напомнила о тенденции, согласно которой украинцы массово переходят на оплаты в интернете, оплата мобильным балансом также показывает стабильный рост. Об этом говорит и статистика международных платежных систем: рост онлайн-оплат в 2020 году составил 45%. Более того – растет доля карточных платежей и в оффлайне: 46% всех бесконтактных оплат в оффлайн магазинах проходит с помощью смартфона или другого платежного девайса.

«Mastercard и Visa со своей стороны поддерживают эти тенденции, ускоренные пандемией коронавируса, за счет активностей с участниками рынка по развитию безналичных платежей. Именно благодаря этому международные платежные системы стали главным драйвером развития cashless-экономики в последние годы», — резюмировала Алена Дегрик Шевцова.