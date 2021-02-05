Гривна укрепляется: Эксперт пояснил, что происходит и что будет дальше

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Конец января-начало февраля ознаменовались укрепление гривны. Причем в последнее время более заметным. Что же происходит?

Об этом на своей странице в facebook написал Сергей Фурса. Эксперт пояснил, что именно сейчас происходит на рынке:, информирует enovosty.com/news.

«Во-первых, надо понять, что перед тем как укрепиться, гривна ослабла. Это случилось перед Новым годом. Традиционная слабость национальной валюты. И вызвана она была не фундаментальными факторами, а субьективными. А именно – очень активно тратил деньги Минфин. Украинское правительство в принципе знаменито тем, что в декабре выбрасывает на рынок очень много гривны. Так уж организованы бюджетные выплаты, что большая часть из них приходится на декабрь.

Мы все видели как в конце декабря закапывают в обледеневшую землю новые детсткие площадки. Это традиционная история. В этом году она была отягощена еще и тем, что очень долго в бюджете было пусто. Шаром покати. Правительство не выполняло план по заимствованиям, потому что деньги никто не давал. И, соответственно, не могло эти деньги потратить. И только в конце года, на фоне известий, что МВФ таки оправит нам виртуальную миссию, удалось привлечь необходимую сумму. И тут же почти ее все потратить. Что не замедлило сказаться на курсе гривны.

Таким образом, гривну просто качнуло и она неизбежно должна была вернуться к объективным показателям.

Что еще помогает?

Во-первых, то, что в мире остается очень много денег. Их просто некуда девать. И в такие моменты иностранные инвесторы готовы верить в Украину и верить в гривну и готовы активно покупать номинированные в гривне государственные облигации. В итоге, мы видим активную покупку ОВГЗ нерезидентами. Они заходят, продают свои кровные доллары, покупают гривну и уже на нее покупают облигации.

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Во-вторых, супер конъюнктура на мировом рынке сырья. Тут вам и руда с металлом. Тут вам и продукты питания. С одной стороны, восстановление мировой экономики и торговая война между Австралией и Китаем, от которой выигрывают украинские сталевары и рудокопы. Это помогает как лучше играть определенным футбольным командам, так и приводит к росту экспортной выручки, а значит поддерживает гривну. С другой стороны, проблемы с урожаем 2020 года, когда погода была не очень, в том числе и в Украине, привела к росту цен на пшеницу и кукурузы. И эти доллары тоже заходят в Украину. Не все. Но отчасти.

В результате, мы и имеет тренд на укрепление национальной валюты. И если Нацбанк не будет оказывать сопротивления, то тренд будет продолжен. И гривна легко может дойти до 27.00. А может и дальше. Пока не встретит заградительный огонь НБУ. Все-таки в регуляторе хорошо помнят, чем закончилось укрепление гривны для Смолия.

Как долго это может продолжаться? Ближайшие месяцы так точно. Если, конечно, погода на мировых рынках не измениться. Уже ближе ко второму полугодию станут актуальным другие вопросы. В частности, сотрудничество Украины с МВФ. Которое сейчас вроде есть, но денег нет. Пока это инвесторов устраивает. Тем более, они более чем благодушно настроены под давление лишних денег. Но чем ближе будет сентябрь и выплаты по внешнему долгу, тем больше вопросов они начнут задавать», — описал ситуацию Сергей Фурса.