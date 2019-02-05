Госстат установил какую часть доходов украинцы тратят на продукты

Главная » Последние новости » Финансовые новости » Госстат установил какую часть доходов украинцы тратят на продукты Госстат установил какую часть доходов украинцы тратят на продукты

Закрыть Отправить

Согласно опросу, проведенному Государственной службой статистики, на покупку продуктов питания украинские граждане тратят около 44,5% своих доходов

Согласно данным, представленным Госслужбой статистики, на покупку продуктов питания украинские граждане тратят около 44,5% своих доходов, информирует enovosty.com/news.

По данным опроса, проведенного Государственной службой статистики, на продукты питания семья из двух человек в среднем тратит около 3332,29 грн в месяц. Наибольшую долю в общей сумме расходов занимали мясные продукты (23%), на которые уходило 801,43 грн в месяц. На хлеб и хлебопродукты семья из двух человек в среднем тратит в месяц около 552,71 грн (15,8% расходов), а на молоко, яйца и сыр уходит 444,45 грн (12,8% расходов).

Потребительские денежные расходы домохозяйства в среднем составили 6697,39 грн в месяц, а непотребительские траты — 788,65 грн в месяц.

Опрос был проведен Госстатом среди среди 8081 домохозяйств, средний размер которых составил 2,11 человека.

Читайте: Медики перечислили продукты, вызывающие привыкание