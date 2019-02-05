Госстат установил какую часть доходов украинцы тратят на продукты
Согласно опросу, проведенному Государственной службой статистики, на покупку продуктов питания украинские граждане тратят около 44,5% своих доходов
Согласно данным, представленным Госслужбой статистики, на покупку продуктов питания украинские граждане тратят около 44,5% своих доходов, информирует enovosty.com/news.
По данным опроса, проведенного Государственной службой статистики, на продукты питания семья из двух человек в среднем тратит около 3332,29 грн в месяц. Наибольшую долю в общей сумме расходов занимали мясные продукты (23%), на которые уходило 801,43 грн в месяц. На хлеб и хлебопродукты семья из двух человек в среднем тратит в месяц около 552,71 грн (15,8% расходов), а на молоко, яйца и сыр уходит 444,45 грн (12,8% расходов).
Потребительские денежные расходы домохозяйства в среднем составили 6697,39 грн в месяц, а непотребительские траты — 788,65 грн в месяц.
Опрос был проведен Госстатом среди среди 8081 домохозяйств, средний размер которых составил 2,11 человека.
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