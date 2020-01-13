В 2019 году украинцы увеличили объем депозитов

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В 2019 году украинцы существенно увеличили объем депозитов

В Национальном банке Украины сообщили, что размер гривневых и валютных депозитов за 2019 год существенно увеличился, информирует enovosty.com/news.

Объем гривневого депозита увеличился на 18,5%, а валютного депозита — на 28,5%. В результате, объем депозитов в национальной валюте достиг 639,733 млрд грн, а в долларах США — 17,160 млрд долл. В Нацбанке подчеркнули, что больше всего объем депозитов увеличился в декабре 2019 года.

В Национальном банке также сообщили, что остатки по кредитам в гривне в декабре сократились на 2,2%, а в долларах — на 2,4%. По состоянию на начало 2020 года остатки по кредитам в гривне составили 608,562 млрд грн, а в долларах — 15,155 млрд долл.

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Ранее сообщалось, что Совет НБУ планирует отменить налог с депозитов.