Кредитный портфель украинцев увеличился почти на треть

Главная » Последние новости » Финансовые новости » Кредитный портфель украинцев увеличился почти на треть Кредитный портфель украинцев увеличился почти на треть

Закрыть Отправить

Кредитный портфель украинцев за июль-сентябрь этого года увеличился почти на 30%

В Национальном банке Украины сообщили, что кредитный портфель украинцев за июль-сентябрь этого года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года увеличился почти на 30%, информирует enovosty.com/news.

В НБУ также сообщили об уменьшении привлечения кредитных средств предприятиями из-за использования ими зарубежных средств. В общем портфель гривневых кредитов предприятий за третий квартал 2019 года увеличился на 1,9%.

Отмечается, что средняя стоимость гривневых кредитов предприятий в третьем квартале 2019 года уменьшилась на 0,5 п.п. и составила 18,1% годовых, а валютных кредитов — 4,5% годовых.

Читайте: "ПриватБанк" задекларировал рекордную прибыль за всю историю Украины. Космическая сумма

Ранее сообщалось, что украинские платежеспособные банки в январе-сентябре этого года получили чистую прибыль в размере 48,35 миллиарда гривень, что примерно в 5 раз превышает показатель за аналогичный период 2018 года.