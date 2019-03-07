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Основные положения закона о СПЛИТ ориентированы на НБУ, — Виктор Скаршевский

Главная » Последние новости » Финансовые новости » Основные положения закона о СПЛИТ ориентированы на НБУ, - Виктор Скаршевский
 
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Миссия МВФ, которая начала работу в Украине 5 марта, оценит прогресс в развитии национальных рынков капитала. При этом Украина пока не смогла выполнить требований Международного валютного фонда, которые прописаны в меморандуме о сотрудничестве.

С вопросом о реалистичности быстрого реформирования рынка капитала и влияния реформ на экономику страны “Экономические Новости” обратились за эксклюзивным комментарием к известному экономическому эксперту Виктору Скаршевскому, информирует enovosty.com/news.

Виктор Скаршевский сообщает, что если буквально читать меморандум с МВФ, то самые ранние сроки выполнения тех обязательств, которые взяла на себя Украина, наступают в конце марта.

«Да, на сегодня еще не принят закон о СПЛИТ, где речь идет о надзоре за различными финансовыми посредниками. Сейчас в Украине идет внутренняя борьба и этот закон должен быть принят до конца марта 2019 года. В Украине существуют противники и сторонники представленной модели законопроекта.

В данном случае, главной целью законопроекта является установление надзора за небанковскими финансовыми организациями. Но если, например, он будет введен, то это сразу не даст какого-либо существенного эффекта, так как это не является первоочередным ограничителем экономического роста. Да, порядок должен быть. Однако, здесь не существует проблемы в целом для экономического развития. Необходимо отметить, что, согласно существующих требований, закон о СПЛИТ должен быть принят Верховной Радой до конца марта. Однако, это чисто техническая вещь, которая на развитие особо не влияет», — говорит Скаршевский.

Относительно влияния принятия данного законопроекта на экономику страны, то Виктор Скаршевский отмечает, что основные положения закона о СПЛИТ ориентированы на НБУ.

«То есть Нацбанк становится мегарегулятором. Однако, мы знаем как Нацбанк уже урегулировал рынок банковской системы. Он ее просто полностью зачистил. И, к сожалению, убирал с рынка даже те банки, которые были вполне “здоровыми”. Да, были и схемные, и «отмывочные», но не все были такими. Среди зачищенных банков были и нормальные, «здоровые». Однако по политическим причинам они были убраны. При чем, злоупотребления очень часто осуществлялись при наличии временной администрации Нацбанка, при которой выводились деньги с проблемных банков. Это общедоступная информация.

То есть Нацбанк хочет под себя все подобрать и централизировать. А дальше все будет зависеть от того, как Нацбанк будет себя вести. По данному вопросу можно сделать вывод, что необходимо усиливать и внедрять надзор за финансовыми организациями в небанковском секторе, что обеспечит больше защиты и уверенности для украинских граждан, которые пользуются услугами таких организаций.

Однако опять же, принятие закона о СПЛИТ радикально ситуацию не изменит в условиях отсутствия независимой судебной системы. На сегодня существуют такие фундаментальные вещи, без которых любой, даже очень хороший закон, не будет давать позитивного результата. Даже есть такое выражение “строгость закона смягчается необязательностью его выполнения”», — сообщает эксперт


Автор: Оксана Ельченко
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