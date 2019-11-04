Евросоюз выделяет Украине средства для развития малого и среднего бизнеса

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Евросоюз выделяет гранты для развития украинского малого и среднего бизнеса

Евросоюз выделяет гранты представителям украинского малого и среднего бизнеса в рамках программы EU4Business, которую в Украине частично реализует Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), информирует enovosty.com/news.

Представитель ЕБРР Тимур Халилов сообщил, что суть инициативы заключается в том, что ЕС помогает украинскому бизнесу проанализировать и улучшить деятельность предприятий.

На улучшение функционирования предприятий бизнесмены могут получить грантовые средства в размере от 75 до 90% в зависимости от стоимости представленного проекта. Размер гранта будет зависеть и от консультанта проекта, которым может быть украинский эксперт или международный аналитик-практик

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Кроме того, ЕБРР предлагает украинскому малому и среднему бизнесу (МСБ) кредитование. Например, благодаря кредитной поддержке МСБ с 2010 года было реализовано более 1000 проектов.