Андрей Новак рассказал о перспективах реализации проекта Госбюджета-2020

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Алексей Гончарук сообщил, что в проекте нового бюджета заложено развитие стратегически важных направлений для людей, не предусматривается повышение налогов, сокращается дефицит, а пополнять бюджет планируется за счет приватизации, внутренних и внешних инвестиций, либерализации рынков

С вопросом относительно эффективности представленных направлений для экономики страны «Экономические новости» обратились за эксклюзивным комментарием к известному эксперту, председателю Комитета экономистов Украины Андрею Новаку, информирует enovosty.com/news.

Андрей Новак сообщает, что, к сожалению, пока никакой конкретики, механизмов и инструментов не представлено

«Это общие благие намерения. Поэтому пока нечему давать оценку. Относительно приватизации, то в первоначальном варианте проекта бюджета заложено размер доходов от приватизации в сумме 5 млрд грн. Это, конечно, гораздо реалистичнее, чем те суммы, которые закладывали и в этом году, и в предыдущие годы. Например, в предыдущие годы закладывали по 17 млрд грн, а в этом году было заложено 22,3 млрд грн. Поэтому 5 млрд грн более менее реалистичная сумма. Но эти 5 млрд грн, безусловно, никоим образом не решают проблем наполнения бюджета и, тем более, не могут стать каким-то локомотивом для экономического развития.

Поэтому, если правительство собирается и не поднимать налоги, и уменьшать дефицит государственного бюджета, то это означает, что бюджет не будет стимулом для экономического развития. А внутренние и внешние инвестиции сегодня примерно в шесть раз меньше, чем поступления от наших заробитчан со всего мира.

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Если прямых иностранных инвестиций за прошлый год пришло 2 млрд долл, то по официальным переводам от трудовых мигрантов в Украину поступило более 12 млрд долл. Поэтому пока крупнейшим инвестором экономики нашей страны являются заробитчане. Но это, конечно, не инвестиции в развитие. Это деньги на потребление, которые получают их родственники здесь в Украине. Просто потребляют за счет этих денег чуть больше товаров и услуг. То есть это не инвестиции в развитие или что-то подобное.

Поэтому, пока от нового правительства мы видим только набор хороших намерений, красивых слов и обещаний, а конкретных механизмов нет», — сообщает эксперт