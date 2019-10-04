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В НБУ спрогнозировали уровень инфляции на конец года

Главная » Последние новости » Финансовые новости » В НБУ спрогнозировали уровень инфляции на конец года
 
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Глава НБУ Яков Смолий сообщил, что по итогам 2019 года уровень инфляции должен составить 6,3%

Глава НБУ Яков Смолий сообщил, что по оценкам Национального банка Украины, уровень инфляции по итогам 2019 года должен составить 6,3%, информирует enovosty.com/news.

Во время брифинга с премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком Яков Смолий отметил, что НБУ прогнозирует уровень инфляции в размере 6,3%. Ранее сообщалось, что в августе 2019 года инфляция в годовом выражении, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, составила 8,8%.

В НБУ спрогнозировали уровень инфляции на конец года

Таким образом, уровень инфляции замедлился на 0,3% по сравнению с показателем прошлого месяца, который составлял 9,1%. Напомним, государственный бюджет Украины на 2019 год рассчитан на макроэкономическом прогнозе с показателем инфляции на уровне 7,4% и ростом ВВП на 3%.

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Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 61

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