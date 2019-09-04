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Стоимость украинских ценных бумаг выросла до рекордного уровня

Главная » Последние новости » Финансовые новости » Стоимость украинских ценных бумаг выросла до рекордного уровня
 
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Текущие котировки ВВП-варрантов достигли нового исторического рекорда в 93% номинала

Финансовые аналитики сообщили, что текущие котировки варрантов, привязанные к уровню роста ВВП после 2020 года, достигли нового исторического рекорда в 93% номинала, информирует enovosty.com/news.

Напомним, варрант представляет собою ценную бумагу, предоставляющую возможность ее держателю приобретать определенное количество акций по оговорённой цене в течение определённого периода времени.

Стоимость украинских ценных бумаг выросла до рекордного уровня

Согласно данным участников рынка, сегодняшние котировки являются рекордными и демонстрируют улучшение ожиданий инвесторов относительно роста экономики и увеличения выплат по варрантам.

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Напомним, Министерство финансов Украины в 2015 году сообщило об окончании частичной реструктуризации государственного долга в размере 18 млрд долл и выпустило облигации с доходностью 7,75% годовых и государственные деривативы.


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 97

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