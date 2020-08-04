Дмитрий Боярчук: «Сокращение денежных переводов от заробитчан не является критическим для экономики»

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В НБУ сообщили, что заробитчане сокращают денежные переводы в Украину

С вопросом о влиянии данной ситуации на экономику Украины «Экономические новости» обратились за эксклюзивным комментарием к известному эксперту, исполнительному директору Центра социально-экономических исследований «CASE Украина» Дмитрию Боярчуку, информирует enovosty.com/news.

Дмитрий Боярчук сообщает, что данная тенденция не является хорошей

«Падение доходов не окажет значительного влияния на экономику. Тем более у нас есть положительный торговый дефицит из-за карантинных ограничений. Поэтому тенденция, конечно, нехорошая. Это негативное влияние на доходы. Но это просто один из факторов и он не является критическим», — сообщает Дмитрий Боярчук