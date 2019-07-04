Сотрудничая с МВФ Украина смогла наладить макрофинансовую стабильность и уменьшить долги, — Александр Леонов

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Во время встречи в Торонто с временным исполняющим обязанности директора-распорядителя Международного валютного фонда Дэвидом Липтоном президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сотрудничество с Международным валютным фондом остается приоритетом для украинской власти. Глава государства пригласил делегацию МВФ посетить Киев с целью достижения рабочей договоренности относительно новой программы

С вопросом относительно эффективности сотрудничества Украины с МВФ “Экономические новости” обратились за эксклюзивным комментарием к известному политтехнологу, исполнительному директору Центра прикладных политических исследований “Пента” Александру Леонову, информирует enovosty.com/news.

Александр Леонов сообщает, что сотрудничеству с МВФ на сегодня альтернативы не существует

«Потому что Украина в 2014 году, во-первых, была на грани банкротства, а во-вторых огромный внешний долг необходимо было реструктуризировать и выплачивать. И из-за того, что Украина была на грани банкротства, для нее фактически был закрыт рынок внешних заимствований вне фонда. И поэтому очевидно, что сотрудничая с фондом Украина смогла действительно наладить макрофинансовую стабильность, и кроме этого начать уменьшать долги.

И сейчас, например, соотношение уровня госдолга к внутреннему валовому продукту приближается к 60% и по европейским меркам это как-раз безопасный уровень. Потому что в 2014 году в Украине он был где-то на уровне 80%. И все это говорит о том, что действительно на сегодня у Украины альтернативы сотрудничества с МВФ не существует», — сообщает эксперт

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