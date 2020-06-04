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В Нацбанке рассказали о мерах, предпринятых для борьбы с последствиями COVID-19

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В Национальном банке рассказали о мерах, предпринятых для борьбы с последствиями COVID-19

В Национальном банке Украины рассказали о мерах, которые были предприняты с целью стабилизации ситуации на банковском рынке вследствие кризиса из-за пандемии COVID-19, информирует enovosty.com/news.

НБУ смягчил требования к оценке кредитного риска. В частности, те кредиты, которые были реструктуризированы в связи с ограничениями из-за карантина, не окажут негативного влияния на капитал банков. НБУ также организовал процесс карантина наличных, приостановил проверки банков, отложил исполнение банками ряда требований, временно приостановил требования по оценке залогового имущества

Как результат политики НБУ банки выполняют все обязательства в полном объеме, обеспечивают бесперебойную работу отделений, банкоматной сети и систем онлайн-платежей


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 27

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