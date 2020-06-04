Украине нужна суверенная финансово-кредитная система, — Руслан Бортник

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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о намерении снизить ставку по кредитам для населения до 5-6% годовых.

С вопросом относительно возможности снижения процентной ставки по кредитам в ближайшее время “Экономические Новости” обратились за эксклюзивным комментарием к директору Украинского института политики Руслану Бортнику, информирует enovosty.com/news.

Руслан Бортник сообщает, что для этого необходимо проводить немного другую монетарную политику

«Монетарная политика должна быть более свободной в части увеличения гривневой массы. А для этого необходимо государственное обеспечение и суверенная финансово-кредитная система, которой у нас нет. Конечно, это задача правильная. Но достигнуть ее практически нереально», — сообщает Руслан Бортник