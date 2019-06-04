Андрей Блинов рассказал о причинах и возможных последствиях увеличения курса доллара

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Курс доллара продолжает расти. С вопросом относительно причин увеличения курса доллара и влияния роста валюты на экономику Украины “Экономические Новости” обратились за эксклюзивным комментарием к известному аналитику, главному эксперту Национального банка Украины Андрею Блинову

Андрей Блинов сообщает, что на сегодняшний день рост курса доллара к гривне не является значительным, а текущий курс по-прежнему находится ниже среднегодового значения, информирует enovosty.com/news.

«На нынешней отметке около 27,20 американская валюта находилась относительно недавно — в конце марта. Следует понимать, что с каждым годом мы всё дальше будем отходить от классической сезонности: весной курс нацвалюты растет, осенью падает. Будут появляться отдельные периоды — курс будет то ослабляться, то укрепляться, а не двигаться лишь в одну сторону. Это основа природы плавающего курса, на который перешла Украина.

На 90% валютный рынок сегодня зависит от текущего баланса во внешней торговле. Нынешнее ослабление гривны стоит связывать с активными закупками энергоносителей, в первую очередь, газа, где операторы пытаются использовать момент как дешевизны газа, так и минимальной стоимости инвалюты.

Приток нерезидентов в гособлигации пока продолжается, хотя и очевидно ослаб. Тем не менее за последнюю неделю мая портфель нерезидентов пополнился бумагами ещё на миллиард гривен. Некоторое ослабление курса гривны по сравнению с пиком середины мая улучшит ситуацию с выполнением госбюджета (акцизы и импортные налоги будут приносить большую отдачу). Не исключено, что этакое движение курсового тренда станет сигналом для нерезидентов прекратить покупки украинских ОВГЗ и станет началом периода фиксирования высокой доходности, полученной за счет высокой номинальной гривневой ставки и укреплявшегося до последнего времени обменного курса.

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Прочие эффекты колебания курса гривны в пределах 26,20-27,50 малозаметны. Уровень экспорта в первостепенной мере определяется конъюнктурой мирового рынка, которая оказалась во втором квартале благоприятной, что и привело к ускорению промышленного производства весной», — сообщает эксперт.