В Нацбанке прогнозируют инфляцию на уровне 5-6%

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В Нацбанке прогнозируют инфляцию на уровне 5-6% в 2020-2022 гг.

В Национальном банке Украины сообщили, что инфляция в 2020 году ускорится, однако будет находиться в пределах целевого диапазона 5%±1 п.п, информируют Экономические Новости.

Сообщается, что по итогам года потребительские цены вырастут на 6%. Вследствие карантина рост украинской экономики сократится на 5,0% в 2020 году. Однако, по прогнозам экспертов, рост экономики должен возобновиться на уровне 4% в последующие годы

Наибольшее потрясение украинская экономика испытывает во II квартале 2020 года. Постепенная отмена карантина приведет к восстановлению украинской экономики во втором полугодии 2020 года. Этому также будет способствовать мягкая фискальная и монетарная политики.

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Увеличение правительством бюджетных расходов для преодоления кризиса и меры Национального банка по поддержанию банковской системы уменьшат негативное влияние пандемии на экономику.