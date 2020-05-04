В Нацбанке допускают снижение учетной ставки до 6%

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Во время заседания членов Комитета монетарной политики высказывались предположения о снижении учетной ставки до 6% на фоне возможного уменьшения инфляционного давления

В Национальном банке Украины обнародовали результаты заседания членов Комитета монетарной политики (КМП), согласно которым допускается возможность снижения учетной ставки до 7% к концу года, информирует enovosty.com/news.

Члены КМП отметили, что текущая ситуация качественно отличается от предыдущих кризисных эпизодов в современной истории Украины. Благодаря очистке банковской системы, фискальной консолидации, плавающему курсу и более действенной монетарной политике первоначальный шок в виде ситуативного ослабления гривны и ажиотажного всплеска спроса на отдельные товары в течение первых недель карантина оказался умеренным и кратковременным.

Инфляция остается ниже, чем прогнозировалось. Ожидается, что в ближайшие месяцы рост цен умеренно ускорится вследствие мартовского ослабления гривны. Однако в дальнейшем инфляция будет ограничиваться падением потребительского спроса и сохранением низких цен на энергоносители. Это, по мнению всех членов КМП, создает пространство для снижения учетной ставки с целью поддержания восстановления экономики.

Один член КМП высказался за снижение учетной ставки до 7,5%. Он подчеркнул, что, принимая решение по уровню учетной ставки, Национальный банк должен руководствоваться будущей динамикой инфляции. По мнению пятерых членов КМП, существенное снижение инфляционного давления создает предпосылки для более значительного снижения учетной ставки. Один из членов КМП предполагает возможное снижение учетной ставки до 6,5%, а другие — до 6% в 2020 году.

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