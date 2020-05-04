Александр Леонов рассказал о значении дефицита платежного баланса для экономики Украины

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Платежный баланс Украины за март 2020 года сведен с дефицитом в размере 1,78 млрд долл, в то время как в прошлом году за аналогичный период платежный баланс был сведен с профицитом в размере 645 млн долл.

С вопросом относительно значения данной ситуации для экономики Украины и что необходимо предпринять, чтобы изменить ситуацию, “Экономические Новости” обратились за эксклюзивным комментарием к исполнительному директору Центра прикладных политических исследований “Пента” Александру Леонову, информирует enovosty.com/news.

Александр Леонов сообщает, что дефицит платежного баланса означает, что мы покупаем больше, чем продаем

«И тут есть достаточно интересный момент, потому что получается, что несмотря на карантин и все ограничительные меры в Украину заходит больше товара, чем мы поставляем за границу. Здесь стоит вспомнить нарекания фермеров, которые говорят, что в Украину завозятся тонны сельскохозяйственной продукции, а они вынуждены выбрасывать свою.

Конечно, правительство всегда должно принимать меры для того, чтобы улучшить платежный баланс и смотреть, где страна может перейти на внутреннее потребление. Безусловно есть моменты, когда страна не может не покупать за границей. Например, Украина должна покупать энергоносители и от этого никуда не деться», — говорит Александр Леонов

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