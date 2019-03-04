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Получение кредита от DeutscheBank позволит Украине увеличить финансирование бюджета, — Виталий Шапран

Главная » Последние новости » Финансовые новости » Получение кредита от DeutscheBank позволит Украине увеличить финансирование бюджета, - Виталий Шапран
 
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Украина привлекла кредит в размере 529 млн евро от Deutsche Bank на поддержку государственной политики в сфере экономического роста и фискально устойчивых услуг от Международного банка реконструкции и развития

С вопросом о влиянии получения Украиной кредита от DeutscheBank в сумме 529 млн евро на стабильность национальной валюты и экономику страны «Экономические Новости» обратились за эксклюзивным комментарием к известному аналитику, главному эксперту Совета НБУ Виталию Шапрану, информирует enovosty.com/news.

Виталий Шапран отмечает, что данное финансирование является достаточно дешевым по сравнению с той ставкой, по которой Украина привлекает ресурсы на мировых рынках

«Во-первых, такое финансирование под гарантию Всемирного банка является достаточно дешевым. Оно в 2,5-3 раза дешевле той ставки, по которой Украина привлекает средства на мировых рынках.

Во-вторых, хорошо то, что заем получен именно от банка. Поскольку Минфину не пришлось тратиться на подготовку облигационного займа.

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И последнее, заем под гарантию Всемирного банка позволит финансировать бюджет и несколько уменьшит долговое бремя Минфина, так как ОВГЗ ставки значительно больше «, — сообщает эксперт


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 28

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