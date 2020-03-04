Деньги на казначейских счетах в других странах «не лежат мертвым грузом», — Госказначейство

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Татьяна Слюз сообщила, что деньги на казначейских счетах в других странах «не лежат мертвым грузом»

Глава Государственной казначейской службы Украины Татьяна Слюз сообщила, что в Украине сложилось мнение, что чем больше денег на казначейском счете, тем лучше, информирует enovosty.com/news.

Татьяна Слюз отметила, что если изучить мировую практику использования денежных средств на казначейских счетах, то видно, что средства активно используют в кредитных операциях, инвестиционных проектах и других финансовых операциях. Важно отметить, что денежные средства «не лежат мертвым грузом», а используются для развития экономики.

Слюз также сообщила, что остаток денежных средств на едином казначейском счете по состоянию на 1 января 2020 года составлял 17,55 млрд грн, на 1 февраля — более 12 млрд грн, а на 1 марта — 17,18 млрд грн.

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