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Во сколько украинцу обходится защита от инфекций

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В случае заболевания и при отсутствии страхового полиса украинцу придется заплатить немалую сумму за лечение. Одним из выходов из сложившейся ситуации МОЗ называет обязательную вакцинацию.

В современных реалиях часто беспокойство о здоровье сопровождается и незапланированными финансовыми расходами. Если у украинца нет страхового полиса, то за оказание медицинской помощи и приобретение лекарственных препаратов придется заплатить немалую сумму, информирует enovosty.com/news.

Например, типичное зимнее заболевание “ангина” обойдется украинцу как минимум в 500 грн. Необходимо купить антибиотик стоимостью около 200 грн, препараты от воспаления в горле стоимостью около 100 грн, спрей для носа и жаропонижающие лекарства – 200 грн.

В случае необходимости вызова врача на дом из частной клиники, приезд врача обойдется 450 – 1500 грн. При необходимости назначения анализов, стоимость лечения может в разы увеличиться.

Во сколько украинцу обходится защита от инфекций

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Кроме ангины и других респираторных инфекций, в общественных местах можно заразиться корью, туберкулезом и коклюшем. И. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун сообщила, что по количеству больных туберкулезом Украина занимает первое место в мире.

Новым вызовом для украинцев стала дифтерия и столбняк. В 2018 году было зафиксировано девять случаев заболевания дифтерией и 17 случаев – столбняком.

Одним из выходов из сложившейся ситуации МОЗ называет обязательную вакцинацию. Стоимость комбинированной вакцины колеблется от 200 грн до 3 000 грн. К сожалению, украинцы не очень доверяют современным вакцинам. Однако, вовремя сделанная прививка позволяет защитить не только здоровье, но и семейный бюджет от незапланированных расходов.


Автор: Оксана Ельченко
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