В Украине приток прямых иностранных инвестиций вырос до $2,5 миллиарда

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Приток прямых иностранных инвестиций в экономику Украины за 2019 год вырос до $2,5 миллиарда

Согласно статистика платежного баланса, представленной Национальным банком Украины, приток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) за 2019 год увеличился на 6% и составил 2,5 млрд долл. Таким образом за прошлый год объем прямых иностранных инвестиций в экономику Украины вырос на сто миллионов долларов, информирует enovosty.com/news.

Замглавы Национального банка Дмитрий Сологуб отметил, что на данный момент в Украине существует положительная тенденция по притоку иностранных инвестиций. Кроме того, существует положительная динамика по сокращению оттока дивидендов.

Ранее сообщалось, что в 2018 году приток прямых иностранных инвестиций в экономику страны составил 2,4 миллиарда долларов, из которых 58% ПИИ (1,4 млрд долл) были направлены в реальный сектор экономики, а 42% — в финансовый сектор

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