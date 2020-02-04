Политика Нацбанка в сторону уменьшения учетной ставки является правильной, — Михаил Стрельников

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Национальный банк Украины с 31 января 2020 года снизил учетную ставку до 11% годовых.

С вопросом относительно влияния снижения учетной ставки на экономику страны и уровень кредитования “Экономические Новости” обратились за эксклюзивным комментарием к главе Всеукраинской общественной организации “Финансовая грамота” Стрельникову Михаилу, информирует enovosty.com/news.

Михаил Стрельников сообщает, что снижение учетной ставки практически не окажет никакого влияния на экономику страны

«Дело в том, что учетная ставка в большинстве стран, особенно после прошедших двух подряд мировых финансовых кризисов, уже снижена до 1-2%. У нас она была 18%, потом 16%, а сейчас уже 11%. Однако, как важно понимать, «хороша ложка к обеду». То есть политика Национального банка в сторону уменьшения учетной ставки является, конечно, правильной. Но нельзя сказать, что она своевременная. Поэтому снижение учетной ставки ни для экономики, ни для банковского кредитования никаких изменений в положительную сторону не принесет. Это просто можно констатировать как факт», — отмечает Михаил Стрельников