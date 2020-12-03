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Ярослав Жалило: «Неполучение Украиной кредита МВФ создает большие сложности для Министерства финансов»

Главная » Последние новости » Финансовые новости » Ярослав Жалило: "Неполучение Украиной кредита МВФ создает большие сложности для Министерства финансов"
 
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Международный валютный фонд не рассматривает выделение Украине чрезвычайного финансирования

С вопросом относительно опасности неполучения Украиной кредита МВФ «Экономические Новости» обратились за эксклюзивным комментарием к президенту Центра антикризисных исследований д.э.н. Ярославу Жалило, информирует enovosty.com/news.

Ярослав Жалило сообщает, что это усложняет ситуацию, потому что в бюджет этого года закладывалось получение двух траншей во втором полугодии, ни один из которых Украина не получила

«Поэтому, конечно, это создает большие сложности для Министерства финансов. Ему нужно завершить бюджетный год с минимум потерь финансирования для тех, кому эти деньги предназначены.

И конечно, это является проблемой, которая должна решаться. Как она будет решаться, мы видим уже сейчас. Были проведены дополнительные заимствования. Для этого пришлось повысить доходность ценных бумаг. Обычно доходность ценных бумаг у нас была на уровне учетной ставки Национального банка Украины. Сегодня же доходность заметно выше. За счет заимствований можно будет частично покрыть неполучение Украиной кредита МВФ. Часть расходов будет недофинансирована.

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Но скорее всего вряд ли неполучение кредита МВФ будет катастрофично, потому что у нас сейчас уровень финансирования расходов бюджета находится на уровне 90%. Скорее всего пострадают расходы на развитие, не будут завершены дополнительные проекты. И вряд ли неполучение кредита приведет к существенным отрицательным последствиям для украинских граждан. Но это действительно головная боль правительства о том, как завершить бюджетный год», — сообщает Ярослав Жалило


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 37

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