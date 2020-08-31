Отмена «социальных пенсий» может привести к усложнению начисления пенсий, — Павел Розенко

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«Социальных» пенсий в Украине скоро не будет, а тем гражданам, у которых не будет необходимого стажа, будет выплачиваться государственная помощь.

С вопросом относительно необходимости отмены «социальных пенсий» и влияния данного решения на размер выплат «Экономические Новости» обратились за эксклюзивным комментарием к экс-вице-премьер-министру Украины Павлу Розенко, информирует enovosty.com/news.

Павел Розенко сообщает, что на размер выплат отмена «социальных пенсий» не повлияет

«В целом на размер выплат отмена «социальных пенсий» не повлияет. Но, безусловно, для людей, которые получают такую ​​выплату, достаточно серьезно усложнится процедура начисления этого вида помощи. Все-таки сегодня у нас есть отлаженная система и все делается в автоматическом режиме в Пенсионном фонде Украины. И сейчас единственным центром пенсионных выплат в Украине является Пенсионный фонд Украины. И принимая во внимание кадровый потенциал Управления соцзащиты и процессы децентрализации решение о разделении и передачи определенных выплат Управлению соцзащиты, по моему мнению, является недостаточно эффективным. К тому же, пенсионер сегодня четко знает, что единственным центром пенсионных выплат является Пенсионный фонд Украины. А бегать между двумя учреждениями и создавать новые программные комплексы нецелесообразно и только усложнит жизнь украинским пенсионерам», — сообщает Павел Розенко