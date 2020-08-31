Отмена «социальных пенсий» может привести к усложнению начисления пенсий, — Павел Розенко
«Социальных» пенсий в Украине скоро не будет, а тем гражданам, у которых не будет необходимого стажа, будет выплачиваться государственная помощь.
С вопросом относительно необходимости отмены «социальных пенсий» и влияния данного решения на размер выплат «Экономические Новости» обратились за эксклюзивным комментарием к экс-вице-премьер-министру Украины Павлу Розенко, информирует enovosty.com/news.
Павел Розенко сообщает, что на размер выплат отмена «социальных пенсий» не повлияет
«В целом на размер выплат отмена «социальных пенсий» не повлияет. Но, безусловно, для людей, которые получают такую выплату, достаточно серьезно усложнится процедура начисления этого вида помощи. Все-таки сегодня у нас есть отлаженная система и все делается в автоматическом режиме в Пенсионном фонде Украины. И сейчас единственным центром пенсионных выплат в Украине является Пенсионный фонд Украины. И принимая во внимание кадровый потенциал Управления соцзащиты и процессы децентрализации решение о разделении и передачи определенных выплат Управлению соцзащиты, по моему мнению, является недостаточно эффективным. К тому же, пенсионер сегодня четко знает, что единственным центром пенсионных выплат является Пенсионный фонд Украины. А бегать между двумя учреждениями и создавать новые программные комплексы нецелесообразно и только усложнит жизнь украинским пенсионерам», — сообщает Павел Розенко