В Украине планируется масштабная приватизация госбанков
В Офисе президента Украины сообщили, что в ближайшее время планируется начать приватизацию госбанков
Заместитель руководителя Офиса президента Алексей Гончарук сообщил, что команда Зеленского планирует провести масштабную приватизацию государственных банков с целью привлечения в страну авторитетных иностранных финансово-инвестиционных групп, информирует enovosty.com/news.
Гончарук подчеркнул, что госбанки должны быть реализованы в первую очередь, так как необходимо, чтобы десять крупных иностранных системных банков зашли в Украину.
И для этого Украине необходимо продемонстрировать независимость Нацбанка, экономический рост и реформировать работу судебной системы.
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Напомним, ранее сообщалось, что согласно утвержденной стратегии реформирования банковского сектора, Минфин сообщил о поэтапном выходе из уставного капитала госбанков. А приватизация госбанков «Ощадбанка» и «Укрэксимбанка» должна была начаться еще в середине 2018 года. Кабмин планировал реализовать 20% акций этих госбанков.