«Нафтогаз» требует от России компенсировать $5,2 млрд за экспроприацию активов в Крыму

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«Нафтогаз» в Третейском Суде в Гааге требует от России компенсировать $5,2 млрд за экспроприацию активов в Крыму

В пресс-службе НАК «Нафтогаз Украины» сообщили, что Нафтогаз и компании, входящие в состав группы, подали в Третейский Суд в Гааге исковое заявление о компенсации убытков, нанесенных экспроприацией активов НАК «Нафтогаз Украины» в аннексированном Крыму, информирует enovosty.com/news.

Украинская компания просит Третейский Суд обязать Россию выплатить в пользу Нафтогаза 5 200 000 000 долл. Планируется, что Трибунал суда примет решение о компенсации убытков в 2020 году.

Также, в Нафтогазе напомнили, что Трибунал уже принял положительное решение в пользу украинской компании относительно того, что РФ нарушила несколько положений Соглашения о защите инвестиций, захватив активы «Нафтогаза» в Крыму.

Напомним, в 2016 году «Нафтогаз» подал в суд на РФ из-за нарушения Соглашения между Кабмином Украины и правительством РФ о взаимной защите инвестиций, известным также как российско-украинское двустороннее инвестиционное соглашение.