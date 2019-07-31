Александр Леонов рассказал о важности приватизации госбанков

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Офис президента Украины Владимира Зеленского планирует провести большую приватизацию государственных банков для привлечения крупных иностранных банковских групп.

С вопросом относительно влияния большой приватизации на инвестиционный климат и экономику страны “Экономические Новости” обратились за эксклюзивным комментарием к известному политтехнологу, исполнительному директору Центра прикладных политических исследований “Пента” Александру Леонову, информирует enovosty.com/news.

Александр Леонов сообщает, что план относительно приватизации был озвучен сразу при национализации Привата и ряда других банков, которые были национализированы, чтобы спасти их от краха.

«То есть эти банки государство хотело вывести из режима санации, дать им возможность нормально работать и развиваться. И после этого, действительно, приватизировать, потому что на момент национализации Привата, в принципе, получилась ситуация, когда государство контролирует больше 50% банковского рынка и это не совсем рыночный момент. Поэтому очевидно, что приватизация этих банков является продолжением стратегии, которая была принята после 2014 года.

Здесь вопрос в другом. Вопрос состоит в том, кто будет принимать участие в приватизации и уровень прозрачности конкурса. И самое главное, не будут ли допущены к приватизации, например, старые хозяева банков, которые довели учреждения до такого состояния. Также важным моментом является цена. Эти банковские структуры должны быть проданы за достойную цену, а не переданы новым хозяевам за символическую цену, поскольку государство вложило в их спасение огромные деньги.

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Кроме того, они имеют достаточно серьезные активы и очевидно, что государство должно получить соответствующую компенсацию за приватизацию. Поэтому тут очень важно понять конкурсные условия, которые будут оглашены, когда будет принято решение о приватизации этих банковских структур», — сообщает эксперт