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Центробанк должен завоевать доверие общества, — эксперт

Главная » Последние новости » Финансовые новости » Центробанк должен завоевать доверие общества, - эксперт
 
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Обсуждению мировых трендов в сфере внедрения механизмов открытости и прозрачности была посвящена конференция «Коммуникации центрального банка: от тайны к прозрачности«, на которой сообщалось, что для того, чтобы центробанк мог вести эффективную дискуссию с парламентариями, ему необходимо завоевать доверие общества и безупречную репутацию

Обсуждению мировых трендов в сфере внедрения механизмов открытости и прозрачности была посвящена конференция «Коммуникации центрального банка: от тайны к прозрачности», организованная Национальным банком Украины и Национальным банком Польши, информирует enovosty.com/news.

К основным проблемам, которые являются наиболее актуальными в сфере обеспечения прозрачности коммуникации центральных банков, эксперты отнесли популизм, необходимость обеспечения доверия общества, объективную необходимость внедрения механизмов открытости и прозрачности

Заместитель Председателя Банка Швеции Сесилия Скингсли сообщила, что существует тесная взаимосвязь между возможностью центробанка коммуницировать и важностью сохранения собственной независимости. Мировая практика подтверждает, что независимые центральные банки более эффективно выполняют свои функции, чем те центробанки, которые подвергаются воздействию политики.

Центробанк должен завоевать доверие общества, — эксперт

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Топ-менеджер Банка Англии Эмма Мерфи отметила, что если центробанк критикуют парламентарии, то это очень важно и на это обязательно нужно обращать внимание. В свою очередь профессор Калифорнийского университета Юрий Городниченко подчеркнул, что для того, чтобы центробанк мог вести эффективную дискуссию с парламентариями, ему необходимо завоевать доверие общества и безупречную репутацию.

Председатель правления Банка Литвы Витас Василяускас считает, что центробанки должны обязательно коммуницировать с обществом и другими акторами, поскольку сокращение коммуникаций может быть воспринято как негативный сигнал, который может привести к уменьшению доверия к центробанку.


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 44

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