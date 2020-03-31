Украина в марте выплатила МВФ 409,6 млн долл

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Украина в марте выплатила МВФ 409,6 млн долл по программе EFF

В Национальном банке Украины сообщили, что Украина в марте выплатила Международному валютному фонду 409,6 млн долл по программе расширенного финансирования (EFF), информирует enovosty.com/news.

В Нацбанке отметили, что Украина успешно выполняет все свои обязательства по внешним долгам. 13 марта был осуществлен платеж МВФ на сумму в размере 409,6 млн долл. Следующий платеж по обязательствам перед МВФ запланирован на конец апреля — начало мая. В 2020 году Украина должна выплатить МВФ 1,4 млрд долл

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщал, что Украине необходимо в текущем году погасить внешних долгов на сумму 3,5 млн долл