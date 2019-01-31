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В 2019 году усилится риск перехвата мошенниками «финансового номера» телефона, — эксперт

Главная » Последние новости » Финансовые новости » В 2019 году усилится риск перехвата мошенниками "финансового номера" телефона, - эксперт
 
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Несмотря на то, что украинцы стали меньше поддаваться на преступные действия злоумышленников, которые специализируются на краже денежных средств с банковских карточек, эксперты предупреждают об опасности перехвата финансового номера телефона, к которому привязаны расчетный счет и интернет-банкинг

В Украине стали меньше воровать деньги с банкоматов с использованием специальных накладок “скиммеров”, а сами украинцы начали меньше поддаваться на преступные действия злоумышленников, — сообщает UBR, информирует enovosty.com/news.

По подсчетам экспертов, в 2018 году преступники похитили с банковских карт украинцев около 250 млн грн, в то время как в 2017 году эта сумма составляла около 600 млн грн.

В то же время, эксперты предостерегают о новой опасности для украинцев. Новой угрозой для украинцев в 2019 году может быть перехват мобильного номера, к которому привязан интернет-банкинг, что повышает риск проведения всех интернет-операций.

Александр Карпов, директор Украинской межбанковской Ассоциации членов платежных систем, сообщил, что главным вызовом этого года является “перехват финансового номера телефона”. Если через этот канал связи злоумышленникам передается финансовая информация, то банковское учреждение ничего возмещать не будет.

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Автор: Оксана Ельченко
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