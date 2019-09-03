В Нацбанке сообщили, что макроэкономическая ситуация в Украине способствует дальнейшей валютной либерализации

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В Нацбанке сообщили, что макроэкономическая ситуация в Украине способствует дальнейшей валютной либерализации с целью обеспечения эффективного функционирования механизма свободного движения капитала

В Национальном банке Украины сообщили, что на фоне улучшения макроэкономической ситуации и с учетом результатов проведенных реформ НБУ будет продолжать ослаблять инструменты защиты рынка с целью обеспечения эффективного функционирования механизма свободного движения капитала, информирует enovosty.com/news.

С начала 2019 года Нацбанк смягчил или блокировал действие более 30 валютных ограничений. Согласно данным НБУ, основными факторами, способствующими продолжению валютной либерализации, стали ожидаемые показатели платежного баланса, устойчивый рост украинской экономики, высокий объем международных резервов для выполнения внешних обязательств, стабилизация работы банковской и финансовой систем.

Напомним, в Украине с 7 февраля вступил в силу Закон «О валюте и валютных операциях», предполагающий ослабление более тридцати валютных ограничений. В частности, важным решением НБУ стала отмена нормы закона относительно обязательной продажи части валютной выручки.