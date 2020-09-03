Украинцам урежут субсидии более чем на 2 млрд грн и передадут их силовикам, — Алексей Гончаренко (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Финансовые новости » Украинцам урежут субсидии более чем на 2 млрд грн и передадут их силовикам, - Алексей Гончаренко (ВИДЕО) Украинцам урежут субсидии более чем на 2 млрд грн и передадут их силовикам, - Алексей Гончаренко (ВИДЕО)

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"Слуги" направляют деньги, выделенные на жилищные субсидии малообеспеченным, на финансирование Государственного бюро расследований. Об этом сообщил народный депутат фракции "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко.

По его словам, бюджетный комитет поддержал изменения в Государственный бюджет (законопроект № 3991), который предусматривает уменьшение субсидий на оплату услуг жилищно-коммунального хозяйства на 2 млрд 159 млн гривен. Эти деньги пойдут на ГБР, министерство юстиции, областные государственные администрации, министерство энергетики и строительство дорог, информирует enovosty.com/news.

«А теперь следите за руками — с сентября стоимость газа выросла на 45% и он будет еще дорожать. Но вместо того, чтобы увеличить субсидии и помочь малообеспеченным гражданам, «слуги» забирают деньги у малообеспеченных и направляют на ГБР. Вот вам и ответ, а откуда взять средства на ремонт дорог — не с субсидий людей, а с некомпетентных и неэффективных органов, которые «покрывает» Зеленский», — отметил Гончаренко.

Напомним, что в августе Кабмин ужесточил правила получения социальной помощи на оплату коммунальных услуг в Украине. В частности, теперь оформленную субсидию будут засчитывать в доход домохозяйствам.

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