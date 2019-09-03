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Кабмин планирует удешевить кредиты для украинских фермеров

Главная » Последние новости » Финансовые новости » Кабмин планирует удешевить кредиты для украинских фермеров
 
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Оксана Маркарова сообщила, что Кабмин планирует удешевить кредиты для украинских фермеров

Министр финансов Украины Оксана Маркарова сообщила, что Кабмин планирует удешевить кредиты для украинских фермеров в виде компенсации кредитной ставки, информирует enovosty.com/news.

Маркарова отметила, что Минфин готовит специальный инструмент для фермеров, предоставляющий дешевое и долгосрочное кредитование.

Кабмин планирует удешевить кредиты для украинских фермеров

По словам министра финансов, это будет фонд, получающий финансирование как от государства так и от международных партнеров, и который будет сотрудничать со всеми банками Украины для компенсации кредитной ставки.

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Ранее, премьер-министр Украины Алексей Гончарук отметил, что до начала земельной реформы правительство вместе с Нацбанком должно снизить стоимость кредитования. Кроме того, Гончарук сообщил, что после проведения земельной реформы и отмены моратория на продажу земли, иностранцы смогут покупать земли сельскохозяйственного назначения при условии регистрации юридического лица и уплаты налогов в бюджет государства.

Напомним, Верховная Рада в госбюджете на 2019 год уменьшила финансирование господдержки аграрного сектора на 1 миллиард гривень по сравнению с 2018 годом.


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 91

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