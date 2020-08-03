Олег Пендзин: «В 2020 году падение ВВП составит 4,5%»

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В НБУ сообщили, что по итогам этого года инфляция будет близкой к цели НБУ в 5%.

С вопросом относительно возможности достижения этого показателя “Экономические Новости” обратились за эксклюзивным комментарием к исполнительному директору Экономического дискуссионного клуба Олегу Пендзину, информирует enovosty.com/news.

Олег Пендзин сообщает, что очень важно, какой путь выберет новый председатель правления Национального банка

«Инфляция — это индекс роста потребительских цен. Когда мы говорим об инфляции, мы понимаем, что таргет Нацбанка — это рост потребительских цен в Украине не более, чем на 5%. В государственный бюджет на 2020 год заложена инфляция в размере 9%. Причем все доходы от этого роста заложены в будущие поступления налогов. То есть с точки зрения государственного бюджета Министерства финансов инфляция в 5% — это плохо, потому что бюджет недополучит налогов. Но и плохо как заниженный курс. То есть государство на сегодняшний момент заинтересовано в том, чтобы инфляция была выше. Чтобы хоть каким-то образом перекрыть возможное недополучение налогов из-за более низкой инфляции.

Инфляция растет тогда, когда в стране товарной массы меньше, чем объем товаров. То есть процент увеличения товарной массы больше, чем процент роста ВВП. А ВВП — это все, что было создано в течение года. И есть объем денежной массы, которая должна соответствовать товарной массе исходя из того масштаба цен, который есть. И если денежная масса растет быстрее, чем растет товарная масса, то на эту разницу образуется инфляция, то есть рост потребительских цен. И если рост денег происходит быстрее, чем рост товарных ценностей, то происходит инфляция.

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Денежная масса может расти за счет эмиссии. Когда государство включает печатный станок и наполняет доходы бюджета не налогами, а деньгами, которые потом выплачиваются в виде социальной помощи и заработных плат. Заработная плата и социальная помощь попадают на потребительский рынок, где они сопоставляется с существующей товарной массой и в результате получается, что денег больше, чем товаров.

В этом году у нас ВВП не растет. К сожалению, ВВП в стране падает. То есть в этом году объем украинского ВВП даже по оценкам правительства будет -4,5%. А в МВФ сообщили о падении ВВП в размере 7,2%. То еть даже если бы мы ни на одну копейку, ни одну бумажку не увеличили объем денежной массы, а у нас объем товарной массы физически падает, потому что мы в кризисе, то у нас инфляция, как минимум, была бы на уровне уменьшения ВВП и, согласно МВФ, на уровне 7,2%. Но мы же живем, проводим эмиссию и составили бюджет с дефицитом в 300 млрд грн. То есть мы предполагаем, что мы потратим денег на 300 млрд грн больше, чем получим. А это 7% ВВП. И мало того, что мы на 7% упали, так у нас еще и дефицит бюджета заложен на 7% больше. И если бы мы взяли 7% прогнозируемой инфляции и 7% падения ВВП, то у нас инфляция должна была быть на уровне 14%.

С целью борьбы с инфляцией правительство начинает привлекать кредиты. Мы перекрываем дефицит бюджета внешними кредитами и откладываем наши проблемы на будущее, когда эти кредиты необходимо будет отдавать. Поэтому теоретически инфляция у нас должна быть где-то на уровне 8-9%. Может и больше. Все зависит от того, сколько мы привлекли кредитов.

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С целью удержания инфляции Нацбанк через нормативы, которые доводит до коммерческих банков, лишние деньги удерживает на корсчетах банков. Что имеется в виду? Нацбанк повышает ставку рефинансирования, делая таким образом деньги дорогими. Он вводит обязательное резервирование любых операций и банк должен держать достаточно большую сумму на своем корсчету. Это называются монетарные методы удерживания инфляции. Но эти монетарные методы напямую потиворечат методам роста экономики. Если обратить внимание на то, что происходит в европейских странах и США, то можно увидеть, что там наоборот экономику сегодня насыщают дешевыми деньгами. Это называется количественное смягчение. В экономику запускается огромное количество дешеых денег. И у них ставка рефинансирования «0». При том, что инфляция 3%. У нас инфляция 3,5-4%, а ставка рефинансирования 6%. То есть мі зажимаем деньги и не даем им возможности развивать экономику. Методы борьбы с инфляцией и методы активизации бизнеса противоположны. Активизация бизнеса должна проходить через дешевые деньги, а ифляционные методы, наоборот, через дорогие деньги.

Сохранится ли низкая инфляция, которую объявил Национальный банк Украины. НБУ при падающей экономике может обеспечить такую низкую инфляцию только через монетарные методы путем повышения ставки рефинансирования, через зажатие товарной массы, что напрямую противоречит интересам Украины с точки зрения развития и восстановления бизнеса.

Бизнес сегодня не может получить дешевые кредиты. Программа «Доступные кредиты 5-7-9%» не работает. При том, что мы говорим, что 5-7-9% — это очень дешевые ставки. А европейский бизнес сегодня получает кредит под 1,5-2% годовых. И как в этой ситуации украинскому производителю конкурировать с европейцем, который получил кредит для своего бизнеса под 1,5%. Поэтому вся эта система к экономике имеет достаточно относительное отношение. А вся система — это чистая политика.

Какой на сегодняшний момент будет выбран путь развития? Путь развития дешевых денег — тогда нельзя будет удержать инфляцию в рамках 5%, она будет 9% и больше. Но тогда будет развиваться бизнес и будут рабочие места. И может быть через какой-то период времени у нас увеличится ВВП и уменьшится инфляция. Или мы сейчас решением Национального банка повысим ставку рефинансирования, сожмем все в кулак и бизнес будет как умирал так и умирать. И поэтому очень важно, какой путь выберет новый председатель правления Национального банка. Однако, исходя из его заявления относительно инфляции на уровне таргета (на уровне 5%), скорее всего, что мы выбрали путь дорогих денег. И это приведет к тому, что Украина в очередной раз будет выходить из этого кризиса значительно дольше, чем выходят европейские страны», — сообщает Олег Пендзин