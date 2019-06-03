В Украине минимальная зарплата за три года выросла на 200 %

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В Минэкономразвитии сообщили, что минимальная заработная плата в Украине за последние три года увеличилась на 200%

Согласно данным, представленным Министерством экономического развития, минимальная заработная плата в Украине за последние три года увеличилась на 200%, — сообщает Минэкономразвития на своей странице в Facebook, информирует enovosty.com/news.

Кабмин увеличил минимальную зарплату с 55 долларов (с 01 января 2016 г) до 150 долларов (с 01 января 2019 г). Кроме того, за последние три года средняя зарплата украинцев увеличилась на 170 долларов. В министерстве подчеркнули, что если в декабре 2015 года она была 210 долларов, то в апреле 2019 года она уже составила 383 доллара. Согласно обнародованным данным, в частном секторе средняя зарплата в апреле этого года достигла 438 долларов.

В Минэкономразвитии также сообщили, что за последнее время сделано много в сфере диджитализации. А именно, приватизация, государственные закупки, отчеты о технической помощи стали доступны для всех украинцев в режиме онлайн. Кроме этого, малая приватизация в ProZorro за последние девять месяцев принесла экономике страны более одного миллиарда гривен.

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