В Нацбанке сообщают, что Украина может рассчитывать на новую программу с МВФ уже этой осенью

Главная » Последние новости » Финансовые новости » В Нацбанке сообщают, что Украина может рассчитывать на новую программу с МВФ уже этой осенью В Нацбанке сообщают, что Украина может рассчитывать на новую программу с МВФ уже этой осенью

Закрыть Отправить

Богдан Данилишин сообщает, что на подготовку новой программы МВФ может уйти несколько месяцев, а сотрудники фонда для ее обсуждения приедут только после формирования нового правительства. Поэтому раньше сентября сотрудники МВФ вряд ли приедут, а подписание документов произойдет не ранее сентября — октября 2019 г.

Глава совета Национального банка Богдан Данилишин сообщает, что Украина может рассчитывать на согласование новой программы с Международным валютным фондом к концу сентября — началу октября, информирует enovosty.com/news.

Данилишин отмечает, что на подготовку новой программы может уйти несколько месяцев, а представители МВФ для ее согласования приедут только после утверждения нового правительства. Поэтому раньше сентября сотрудники МВФ вряд ли приедут, а подписание документов произойдет к концу сентября — началу октября

Также Богдан Данилишин сообщает, что в этом году Украине предстоит выплатить крупные суммы внешних долгов. Летом Украина должна выплатить около 1,8 миллиарда долларов внешних займов, а в сентябре – еще около 1,7 миллиарда долларов. В июле-августе необходимо выплатить нерезидентам около 1 млрд долл по гривневым ОВГЗ, купленным в январе-апреле.

Кроме того, к началу отопительного сезона Украине необходимо будет закачать природный газ в подземные газохранилища, для чего в ближайшие месяцы понадобится около 2,5 млрд долл.

Читайте: Не все банки и компании РФ переживут весну 2019, - Злой Одессит

Напомним, ранее сообщалось, что