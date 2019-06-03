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Украина должна научиться самостоятельно развиваться без внешнего донорства, — Егор Киян

Главная » Последние новости » Финансовые новости » Украина должна научиться самостоятельно развиваться без внешнего донорства, - Егор Киян
 
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Член Генерального директората Еврокомиссии по экономическим и финансовым делам Елена Флоренс сообщила, что если в сегодняшних условиях каким-то образом будет допущен дефолт – все, что было достигнуто в прошлые года, будет разрушено уже на следующий день.

С вопросом относительно влияния объявления дефолта на экономику Украины «Экономические Новости» обратились за эксклюзивным комментарием к известному эксперту, аналитику по экономическим вопросам Международного центра перспективных исследований Егору Кияну, информирует enovosty.com/news.

Егор Киян сообщает, что пока еще дефолта никто объявлял

«В данном случае слухи о дефолте запускали определенные стейкхолдеры, которые пока никак официально с правительством не связаны. И поэтому их заявление не имеет никакого официального отношения к риторике правительства. А данная новость иногда создает впечатление, что будто бы она раздувается с какими-то определенными целями. Возможно, что эти цели больше направлены на то, что Украина должна как-то научиться самостоятельно развиваться без внешнего донорства, внешней помощи и т.д. Но в нынешних условиях мы не можем себе такого позволить. Поэтому сейчас говорить про технически или управляемый дефолт еще пока рано. То есть как минимум до конца года мы протянем на тех ресурсах, которые у нас есть.

Однако, если все-таки надо было бы объявлять дефолт, то объявлять его необходимо было бы где-то в 2014-2015 годах, когда действительно наша экономика ушла в сильное падение. Тогда иностранные доноры, иностранные инвесторы и иностранные организации восприняли бы эту новость более понимающе. Сейчас же, когда, в принципе, мы немного вырулили ситуацию, конечно, можно было бы намного лучше выйти из сложившейся ситуации, задним числом объявлять дефолт выглядит немножко нелогично. По сути, это будет означать, что мы как-будто бы вернулись в 2014-2015 гг.

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Соответственно, данную риторику представителя Еврокомиссии можно вполне понять, так как все проведенные реформы и существующие наработки будут сведены к нулю, так как наша экономика вернется опять к 2014 году.

Однако, хотим мы этого или нет, будем ли мы объявлять дефолт или не будем объявлять дефолт, в этом году объявлять дефолт нет необходимости. Относительно следующего года, то тоже вряд ли, так как, в принципе, ситуация более – менее стабильная.

Однако в ближайшее время нам необходимо выйти в необходимый пятипроцентный показатель рост. А на данное время у нас как раз открывается окно возможностей, в связи с изменением правительства и новым парламентом, что может гарантировать определенный уровень прозрачности. Если проанализировать количество инвестиций и объем сотрудничества, то когда идет изменение правительства, то инвесторы немного затихают, а потом начинают «прощупывать» отношение правительства к инвесторам и вкладывать деньги в страну.

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И так как сейчас в Украине есть окно возможностей, то его необходимо использовать. Если мы его не используем, то, соответственно, отсутствие этого пятипроцентного роста как раз и приведет к тому, что, хотим мы этого или нет, нам действительно придется объявлять технический дефолт. Но это будет не раньше, чем через два-три года. При наилучшем сценарии стагнационного развития – это будет через четыре года. И вот тогда нам действительно надо будет объявлять дефолт. Пока же такой четкой необходимости, по моему мнению, нет. Так как есть достаточное количество золотовалютных резервов, и правительство не меняло риторику касательно отношений с международными организациями и Европейским Союзом. То есть мы по основным экономическим параметрам придерживаемся предыдущей риторики и, соответственно, по моему мнению, отсутствует повод «откатывать» наши отношения на какой-то предыдущий период», — Егор Киян


Автор: Оксана Ельченко
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