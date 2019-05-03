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Пенсионеры активно учатся пользоваться онлайн-сервисами ПФУ

Главная » Последние новости » Финансовые новости » Пенсионеры активно учатся пользоваться онлайн-сервисами ПФУ
 
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Для эффективного взаимодействия с украинцами и своевременного предоставления необходимой информации в интернете начал функционировать портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины. На сегодня сервис насчитывает уже около 3,2 млн зарегистрированных пользователей портала

Если раньше украинским пенсионерам приходилось ездить в Пенсионный фонд и простаивать огромные очереди, то сегодня ситуация в корне изменилась, информирует enovosty.com/news.

Для эффективного взаимодействия с украинцами и своевременного предоставления необходимой информации в интернете начал функционировать портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины. Глава ПФУ сообщил, что услуги электронного портала разработаны не только для пенсионеров, но также для застрахованных лиц и работодателей.

Пенсионеры активно учатся пользоваться онлайн-сервисами ПФУ

Директор департамента информационных систем и электронных реестров ПФУ Александр Малецкий рассказал, что с помощью портала можно подать электронное обращение, записаться на прием к необходимому специалисту ПФУ, получить справку о размере пенсии. Кроме того, внедрена услуга СМС-информирования, с помощью которой можно получать информацию о персональном страховом стаже, назначении и перерасчете пенсии и т.д.

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Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 272

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